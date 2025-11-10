الضرائب بشمال كردفان تؤكد الاستعداد لتنفيذ مشروع التحصيل والسداد الإلكتروني (إيصالي)

أكد الأستاذ إدريس كوكو ضحية، المدير العام لديوان الضرائب بشمال كردفان، استعداد الديوان بالولاية لتنفيذ مشروع التحصيل والسداد الإلكتروني (إيصالي) خلال الفترة القادمة، وذلك لتعزيز الشفافية وضبط وحوكمة المال العام.

وأضاف في تصريح لـ(سونا) أن أهمية المشروع تكمن في دوره المحوري في تطوير العمل الإلكتروني وتحسين عمليات التحصيل والإيرادات وفق نظام الخزنة الواحدة، لإحداث نقلة نوعية في تحصيل الإيرادات مع تطبيق إجراءات جديدة وحاسمة لضمان الشفافية ومنع أي تجاوزات مالية.

وشدد على الدور الحيوي للمراجعة الداخلية في المؤسسات والضرائب، موضحاً أن الرقابة الدقيقة ستضمن سلامة تطبيق النظام الجديد وتحافظ على أعلى مستويات النزاهة في جميع التعاملات المالية بالديوان.