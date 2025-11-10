الخرطوم توجه بحصر العقارات الحكومية وإزالة المواقف والأسواق العشوائية

وجه الاجتماع الموسع لمجلس إيرادات محلية الخرطوم برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير، الأحد، باجراء حصر شامل للاصول والعقارات الحكومية التابعة للمحلية على أن تشمل المواقع التجارية والعقارات بالمدارس المستغلة لاغراض تجارية مع مراجعة جميع عقوداتها ومقارنة وضعها السابق والحالي والتوقعات المستقبلية تمهيدا لادراجها ضمن بنود موازنة العام 2026.

إلى ذلك شدد الاجتماع على الشروع في إزالة مواقف المواصلات العشوائية واعتماد ترحيل جميع المركبات للعمل بالمواقف القديمة قبل الحرب.

على أن تتم بداية العمل بترحيل مواقف نفق السوق المركزي الي موقع بديل.

وجه الاجتماع مدراء الوحدات الإدارية إنفاذ قرار لجنة تنسيق شئون أمن المحلية فيما يلي حظر الاحتطاب والقطع الجائر للأشجار بجانب حظر الاتجار في الخردة وذلك بالتنسيق مع القوات النظامية في دوائر الاختصاص.

كما وجه الاجتماع مدراء الوحدات الإدارية بمواصلة حملات إزالة الأسواق العشوائية وايقاف الأنشطة غير المنظمة ومنع مزاولة عمل بائعات الشاي في الشوارع الرئيسة والميادين.

اطلع الاجتماع على حملات ازالة السكن العشوائي والمناطق المستهدفة بالازالة بكل من منطقة الشجرة والرميلة وسوبا والجريف غرب مشددا بضرورة الإسراع في الإزالة حسب موجهات لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة.