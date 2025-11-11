دعم نقدي لأسر الأيتام بسنار

تحت شعار “أنا وكافل اليتيم كهاتين” نفذت منظمة أصدقاء الأيتام بولاية سنار، الأحد، برنامج دعم المدارس لأسر الأيتام، بتكلفة بلغت 21 مليون و 644 ألف جنيه ( 21,644,000 جنيه) وذلك بمركز شباب سنار، وسط حضور واسع من أسر الأيتام وأعضاء اللجنة المنظمة.

وأشار رئيس المنظمة، الأستاذ حاتم علي محمد علي إلى أن البرنامج استهدف 410 أسرة و1,028 طفلاً من مختلف مدارس المحلية مبيناً أن الدعم النقدي وُزّع وفقاً لحجم الأسرة:

الأسرة من فرد إلى 3 أفراد استلمت 50,000 جنيه – الأسر من 4 إلى 7 أفراد استلمت 65,000 جنيه.

من جانبها أوضحت مدير المكتب المالي للمنظمة د. سارة يحيى أن هذا العمل الخيري يسهم في بناء مستقبل أفضل للأطفال الأيتام ويعزز قيم التضامن الاجتماعي.

وشكرت الأعضاء على استقطاعاتهم الشهرية التي تعين المنظمة على الاستمرارية.