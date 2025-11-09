سياسية

مناوي: المدن التي تبنى على الإيمان لا تموت

2025/11/09
mnawi sudan
مني أركو مناوي

كتب حاكم إقليم دارفور “مني أركو مناوي”:

الفاشر كانت يوماً عاصمة للسلام و العزة ، فصارت اليوم شاهدة على أبشع صور الخراب والدمار والتطهير العرقي ، البيوت سويت بالأرض ، الأسواق أحرقت و المستشفيات خلت من الأطباء و الدواء ، نصف سكانها من الأبطال رحلوا شهداء ، وبعضهم دفن تحت الركام و بعضهم هرب نازحآ و البعض الآخر ما زال يقاتل الجوع و الخوف ، في كل زاوية منها قصة مقاومة و في كل شارع دمعة أم ودعاء أب و صوت طفل يبحث عن الحياة ، سلام على الفاشر و أهلها و على شهدائها الذين كتبوا بالدم معنى البطولة و عار على من دمرها و قتل أبناءها وأطفأ أنوارها.

لكنها ستنهض و سنعود لأن المدن التي تبنى على الإيمان لا تموت و الفاشر ستبقى رمز الثبات والنضال مهما طال ليل الخراب .

 

رصد – “النيلين”

