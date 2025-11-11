«غير مستقرة».. آخر تطورات الحالة الصحية لـ محمد صبحي بعد نقله للعناية المركزة

كشف مصدر مقرب من الفنان محمد صبحي عن تطورات حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة مفاجئة مساء الأحد، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات عقب تعرضه لإغماء أثناء تواجده في منزله.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم» أن الفنان محمد صبحي يخضع حاليًا للملاحظة الطبية داخل قسم العناية المركزة، مشيرًا إلى أن حالته غير مستقرة وتحتاج إلى متابعة دقيقة من الأطباء.

وطالب المصدر جمهور ومحبي الفنان الكبير بالدعاء له بالشفاء العاجل، متمنيًا له تجاوز هذه الأزمة الصحية والعودة قريبًا إلى جمهوره ونشاطه الفني.

وكانت آخر أعمال محمد صبحي مسرحية «فارس يكشف المستور»، وشاركه البطولة ميرنا وليد، كمال عطية، رحاب حسين، أنجيلكا أيمن، ليلي فوزي، داليدا، مصطفي يوسف، محمد شوقي، لمياء عرابي، داليا نبيل، مايكل ويليام، محمود أبوهيبة، حلمي جلال، محمد عبدالمعطي، علاء فؤاد، جمال عبدالناصر، وليد هاني، وآخرون.

المصري اليوم