وزير الداخلية يلتقى حاكم إقليم النيل الازرق واللقاء يناقش الأوضاع بالإقليم

التقى الفريق شرطة حقوقى/ بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية، الاثنين، الفريق/ أحمد العمدة بادى حاكم إقليم النيل الازرق بحضور الفريق أول شرطة حقوقى/أمير عبدالمنعم فضل المدير العام لقوات الشرطة واللواء شرطة/ محمد المعتصم عكاشة مدير المكتب التنفيذى للوزارة

وزير الداخلية أشاد خلال اللقاء بجهود حكومة الاقليم فى دعم برامج التنمية والإعمار التى أدت للإستقرار الكبير الذى يشهده الإقليم فى كافة المجالات وخاصة الموسم الزراعى ، مؤكدا دعم وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة لخطط وبرامج شرطة الولاية حتى تضطلع بدورها كاملا فى حفظ أرواح وممتلكات مواطنى الاقليم

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن حاكم إقليم النيل الازرق أشار الى الدور الكبير الذى تضطلع به شرطة الإقليم فى تحقيق الإستقرار وتقديم الخدمات الشرطية للمواطن، مؤكدا أن الإقليم يشهد إستقرارا كبيرا بفضل التعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية بالاقليم.

المكتب الصحفي للشرطة