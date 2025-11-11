سياسية

وكيل وزارة الطاقة يعد بتوفير المحولات ذات الأولوية القصوى لولاية الجزيرة

2025/11/11
FB IMG 1752578335028
وعد د.محي الدين نعيم محمد سعيد وكيل وزارة الطاقة بتوفير المحولات ذات الأولوية القصوى لولاية الجزيرة، جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم بوالي ولاية الجزيرة الطاهر ابراهيم الخير وبحث اللقاء حاجة الولاية من المحولات لا سيما شمال وشرق الجزيرة.
وأكد د. محي الدين نعيم محمد سعيد وكيل وزارة الطاقة، ان الوزارة تعمل بجد لتوفير خدمات الكهرباء لتمكين المواطنين من العودة الطوعية الى ديارهم، مبشراً بأن الوزارة تعمل على جدولة توفير المحولات ذات الأولوية اولاً ثم العمل على إكمال حاجة الولايات المتضررة من المحولات.
ومن جانبه قال والي ولاية الجزيرة الطاهر ابراهيم الخير تهدف زيارتنا لوزارة الطاقة لتوفير الحاجة الماسة من المحولات لولاية الجزيرة والتي تبلغ حوالي 1,300 محول من السعات المختلفة لتشغيل المناطق الصناعية في شمال الجزيرة ولتغطية استخدامات المواطنين في المدن والقرى المختلفة في شمال وشرق الجزيرة.
واكد ان غالبية سكان ولاية الجزيرة قد عادوا الى الولاية من النزوح واللجوء الى مناطقهم لتعميرها وتعد خدمة الكهرباء في مقدمة احتياجاتهم، مشيراً الى تحسين الأوضاع بالولاية. مثمناً دور وزارة الطاقة ومنسوبيها بولاية الجزيرة في العمل على توفير الكهرباء والوقود بالولاية.
سونا

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/11/11