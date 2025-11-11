وكيل وزارة الطاقة يعد بتوفير المحولات ذات الأولوية القصوى لولاية الجزيرة

وعد د.محي الدين نعيم محمد سعيد وكيل وزارة الطاقة بتوفير المحولات ذات الأولوية القصوى لولاية الجزيرة، جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم بوالي ولاية الجزيرة الطاهر ابراهيم الخير وبحث اللقاء حاجة الولاية من المحولات لا سيما شمال وشرق الجزيرة.

وأكد د. محي الدين نعيم محمد سعيد وكيل وزارة الطاقة، ان الوزارة تعمل بجد لتوفير خدمات الكهرباء لتمكين المواطنين من العودة الطوعية الى ديارهم، مبشراً بأن الوزارة تعمل على جدولة توفير المحولات ذات الأولوية اولاً ثم العمل على إكمال حاجة الولايات المتضررة من المحولات.

ومن جانبه قال والي ولاية الجزيرة الطاهر ابراهيم الخير تهدف زيارتنا لوزارة الطاقة لتوفير الحاجة الماسة من المحولات لولاية الجزيرة والتي تبلغ حوالي 1,300 محول من السعات المختلفة لتشغيل المناطق الصناعية في شمال الجزيرة ولتغطية استخدامات المواطنين في المدن والقرى المختلفة في شمال وشرق الجزيرة.