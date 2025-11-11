النائب العام لجمهورية السودان تتفقد نزلاء سجن الدامر بنهر النيل

قامت مولانا انتصار أحمد عبدالعال النائب العام لجمهورية السودان صباح الاثنين خلال زيارتها لولاية نهر النيل بزيارة تفقدية لسجن الدامر وقفت من خلالها على المشكلات والمعوقات التي تواجههم وتفقد أحوال النزلاء.

وقالت في تصريح (لسونا) وقفنا على أحوال النزلاء بالسجن وتفقدنا أوضاعهم، ووقفنا على احوال المنتظرين قيد التحري. مضيفة سنعمل على حل كل المعضلات التي تواجه النيابة في أمر التحري حتى لا يمكث المنتظرين وقت أطول.

من جانبه رحب الرائد شرطة عبدالله بشير عبدالله مدير السجن الولائي بالدامر بالنائب العام والوفد المرافق لها، مضيفا انه تم تنويرها بالصعوبات والمعوقات التي تواجه المنتظرين قيد التحري والمشاكل التي تواجههم في تجديد اوامر السجن.