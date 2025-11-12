وزير التعليم العالي يشهد احتفال جامعة البحر الأحمر باليوم العالمي للفيزياء الطبية

شهد بروفيسور أحمد مضوي موسى وزير التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة جامعة البحر الأحمر، الاثنين، احتفال كلية العلوم التطبيقية باليوم العالمي للفيزياء الطبية، الذي نظمه قسم الفيزياء الطبية بالكلية، بالتعاون مع الإدارة العامة للفيزياء الطبية بوزارة الصحة، والذي جاء تحت شعار: الفيزياء الطبية والتقنيات الناشئة: صياغة العقد القادم.

وكان في استقباله بروفيسور عبد القادر بدوي مدير جامعة البحر الأحمر والدكتورة أحلام عبد الرسول وزيرة الصحة بولاية البحر الأحمر بحضور المدير العام للفيزياء الطبية بالولاية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب إلى جانب المختصين في مجالات الطب والفيزياء الصحية.

واطلع بروفيسور مضوي على مشروعات وأعمال الطلاب التي تناولت أحدث التطبيقات في مجالات التصوير الطبي والعلاج الإشعاعي والوقاية من الإشعاع، مثمناً جهود قسم الفيزياء الطبية في إعداد وتأهيل كوادر علمية متخصصة تسهم في تطوير القطاع الصحي، مؤكداً أن مثل هذه الأنشطة تجسد التكامل بين التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.