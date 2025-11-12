ملتقى الائمة والدعاة والاعلاميين بالشمالية يجدد دعمه للقوات المسلحة

جدد الملتقى الثاني للائمة والدعاة والاعلاميين الذي نظمته أمانة الحج والعمرة بالولاية الشمالية الاثنين، بدنقلا جدد دعمه وإسناده للقوات المسلحة والأجهزة المساندة لها حتى يتم تطهير البلاد من دنس التمرد.

وترحم الملتقى على أرواح شهداء معركة الكرامة وتمنى عاجل الشفاء للجرحى والمصابين وفك أسر المأسورين كما أكد الملتقى تضامنه مع أهل الفاشر لتخفيف المعاناة عنهم جراء الانتهاكات والمجازر التي تعرضوا لها من قبل المليشيا المتمردة.

وخاطبت الملتقى ممثل والي الولاية الشمالية الامين العام للشئون الاجتماعية الاستاذة منال مكاوي إبراهيم، مؤكدة أهمية الملتقى ودور الائمة والدعاة والاعلاميين في تبصير وتوعية المجتمع بفقه الحج وتعاليم الدين الاسلامي .

واشارت الى أن الحج مسؤولية مشتركة ما بين أمانة الحج والعمرة والحجاج. واعلنت عن تبني حكومة الولاية لتوصيات ومخرجات الملتقى.

من جانبه أكد أمين أمانة الحج والعمرة بالولاية الشمالية الاستاذ احمد عبد الحليم أن الملتقى يهدف الى تجديد العزم والارادة والوقوف صفا واحدا خلف القوات المسلحة والقوات المشتركة والمقاومة الشعبية والأجهزة المساندة لهم والمضي قدما في درب الانتصارات والقضاء على المتمردين والعملاء والمرتزقة والمأجورين وكذلك التضامن الكامل مع أهل مدينة الفاشر بجانب إعلان بداية التسجيل المبدئي لموسم حج 1447هجرية والتأكيد على دور الائمة والدعاة والاعلاميين في نشر فقه الحج.