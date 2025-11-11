شان أدخل السودان.. أنا عايرة جيت بي تشاد!

بالله تلاتة كَلالِي (جمع كُلية🤣).. طر دوني طردة مِريعة!

في الجامعة را سبة مرقتا.. بي القوة سوني مِزيعة!

أنا بِعتا أبوي وأمي.. انا يخسي عِيفة وضيـ ـعة!

شرطـ ـتا عين الناس.. شان عيني فيها وقيعة!

أنا قلتا لا للحـ ـرب.. أنا شِفتة كيف تفتيحة😎

قلتا البلد حقّتنا.. الجيـ ـفة طاقّة الرّيحة!

بَرضِي الكفيل مذ لولة.. انا من زمان ما نصيحة

مفروض تصفّقو ليّا.. هسّع طلعتا صريحة!

أنا بِعتا وطني الغالي.. بي الرّخَسَة لي القَـ ـوّاد!

أدّوني فَجعة أوامر.. أنا جيت بدون ميعاد !

محـ ـروق حر يقة الوش.. طربيزة الحدّاد!

شان أدخل السودان.. أنا عايـ ـرة جيت بي تشاد!

مع تحياتي: الفنانة كاشا النيل أتارو 🐸🚬

#برنامج_ارعى_بي_قيدك

#القرية_بعيون_كاشِيّة

