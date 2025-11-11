(25) دولة تدين بشدة الفظائع وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في السودان على يد ميليشيا الدعم السريع

في بيان مشترك صدر اليوم، أعربت 25 دولة حول العالم عن إدانتها الشديدة للفظائع والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها قوات الدعم السريع في السودان، خاصة عقب سقوط مدينة الفاشر في شمال دارفور وتصاعد الصراع في مناطق شمال دارفور وكردفان. ويأتي هذا البيان مدعوماً من وزراء خارجية ومسؤولين كبار في هذه الدول، معبرين عن قلقهم البالغ إزاء التقارير الموثقة عن عنف ممنهج ضد المدنيين.

أكد البيان، الذي أيده مسؤولون من أستراليا، بلجيكا، كندا، الدنمارك، إستونيا، ألمانيا، أيسلندا، أيرلندا، لوكسمبورغ، هولندا، النرويج، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، والمملكة المتحدة، وبدعم إضافي من النمسا، كرواتيا، قبرص، التشيك، فنلندا، لاتفيا، بولندا، رومانيا، وسويسرا، على الانتهاكات الفادحة التي تشمل، استهداف المدنيين عمداً، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي بدوافع عرقية. والعنف الجنسي المرتبط بالصراع؛ كأداة حرب ممنهجة. استخدام التجويع كأسلوب حرب، من خلال عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، مما أدى إلى انتشار المجاعة والجوع على نطاق واسع.

وأشار الموقعون إلى أن هذه الأعمال، إن ثبتت صحتها، تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي. وقال البيان: “نُدين جميع الفظائع بأشدّ العبارات الممكنة، ونطالب بوقف العنف فوراً. يجب وضع حدّ للإفلات من العقاب، وتعزيز المساءلة، إذ إن حماية الشعب السوداني وتحقيق العدالة له ليسا التزاماً قانونياً فحسب، بل ضرورة أخلاقية مُلحّة.”

أبرز البيان الدور الحيوي للمنظمات الدولية مثل برنامج الأغذية العالمي واليونيسف، مطالباً بمنحها التصاريح اللازمة للوصول إلى السكان المحتاجين دون عوائق. وأكد على ضرورة احترام جميع الأطراف للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ضمان المرور السريع للغذاء والدواء والإمدادات الأساسية، وتوفير ممرات آمنة للمدنيين، تماشياً مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736.

كما دعا البيان أطراف النزاع إلى الموافقة فوراً على وقف إطلاق نار وهدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر، كما هو موضح في بيان الرباعية.

وأعرب الموقعون عن قلقهم إزاء محاولات تقسيم السودان، مؤكدين دعمهم الكامل لسيادة البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، ولحق شعبها في العيش بسلام وكرامة وعدالة دون تدخل خارجي. وختم البيان بدعوة الأطراف إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات، مشدداً على أن عملية سياسية واسعة وشاملة، بقيادة سودانية، هي القادرة وحدها على حل تحديات السودان.

