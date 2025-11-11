“فينيسيوس جونيور خط أحمر”.. ريال مدريد يُحذر تشابي ألونسو

اتّخذ ريال مدريد موقفاً في صالح لاعبه فينيسيوس جونيور، بعد تصاعد التوتر بينه وبين مدربه تشابي ألونسو.

ومنذ تعيين تشابي ألونسو الصيف الماضي خلفاً لكارلو أنشيلوتي، تراجعت أدوار فينيسيوس حيث يحاول المدرب الإسباني اتباع سياسة المداورة.

وبلغ التوتر ذروته عقب اعتراض اللاعب بشدة على استبداله في مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة في الدقيقة 72، حيث غادر “فيني” الملعب وتوجه مباشرة إلى غرفة خلع الملابس. وأصدر البرازيلي بياناً لاحقاً اعتذر فيه للجماهير ولزملائه، وتجاهل ذكر المدرب.

فجّر برنامج Carrusel Deportivo الذي يُذاع على “كادينا سير” مفاجأة كبيرة، حين أكد أن إدارة ريال مدريد تدخّلت في محاولة لعلاج الأزمة بين المدرب واللاعب.

المصدر نفسه أكد أن الإدارة أخطرت ألونسو أن فينيسيوس لاعب لا يمكن الاستغناء عنه، وأنها تضع تجديد عقد اللاعب البرازيلي الذي ينتهي صيف 2027 في مقدمة أولوياتها.

وتعتقد إدارة ريال مدريد أن المدرب لم يتعامل مع النجم البرازيلي بشكل عادل، حيث قام بتغييره 6 مرات من أصل 10 مباريات لعبها كأساسي في الدوري الإسباني.

ويرى النادي الملكي أن “فيني” لا يزال يتمتع بدعم جماهيري قوي في “سانتياغو برنابيو”، كما أن تأثيره التسويقي لا يزال هائلاً، ما يجعل تجديد عقده أولوية قبل حلول الصيف المقبل.

الشرق