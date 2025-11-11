السودان يطرح رؤيته في تطوير الملاحة النهرية

قدم السودان خلال اجتماعات الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء النقل العرب، التي انعقدت بقاعة المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة برئاسة دولة الكويت، خطة استراتيجية تهدف إلى إعادة قطاع الملاحة النهرية إلى الواجهة العربية بوصفه أحد محركات النمو الاقتصادي والتكامل الإقليمي.

وأكد الأستاذ ياسر محمد مادبو مدير عام مصلحة الملاحة النهرية بالسودان في تصريح صحفي أن السودان طرح رؤية واضحة لتطوير قطاع الملاحة النهرية باعتباره ركيزة أساسية لربط السودان بجواره العربي والإفريقي، ولتعزيز التجارة البينية وتسهيل حركة السلع والخدمات.

وأوضح مادبو أن الملاحة النهرية قادرة على لعب دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها قطاع النقل نتيجة الحرب، مشيراً إلى أهمية إعادة تأهيل الموانئ النهرية وفتح المجال أمام الاستثمار العربي المشترك في هذا القطاع الحيوي.

وثمن مادبو المواقف الإيجابية التي أبدتها عدد من الدول العربية لدعم جهود السودان في تحديث منظومة النقل، داعياً إلى تعزيز التعاون العربي المشترك لإقامة مناطق لوجستية على الحدود وربط السودان بمحيطه الإقليمي عبر نهر النيل والممرات النهرية.

وتأتي مشاركة السودان في اجتماعات وزراء النقل العرب ضمن جهوده الرامية إلى تعزيز حضوره في المحافل الإقليمية، وبحث فرص التكامل العربي في مجالات النقل واللوجستيات لتحقيق التنمية المستدامة التي تنعكس إيجاباً على المجتمعات والشعوب العربية.

سونا