بعثة السودان بنيودلهي تطلب من المجلس الهندي للعلاقات الثقافية زيادة عدد المنح الدراسية إلى 100 منحة سنويًا

بحث السفير د. محمد عبد الله علي التوم، رئيس بعثة السودان لدى الهند، خلال لقائه بالسفيرة نانديني سنغالا، المدير العام للمجلس الهندي للعلاقات الثقافية وذلك بمقر المجلس في نيودلهي، في إطار تعزيز العلاقات التعليمية والثقافية بين السودان والهند، بحث الجانبان سبل توسيع التعاون الأكاديمي مع المجلس وزيادة فرص التعليم العالي للطلاب السودانيين في الجامعات الهندية.

وقدّم السفير لمحة تاريخية عن العلاقات السودانية–الهندية الممتدة منذ حقبة عدم الانحياز، مشيرًا إلى زيارة رئيس الوزراء الهندي الأسبق جواهر لال نهرو إلى السودان عام 1957م، والتي شكّلت بداية التعاون المشترك بين البلدين

خلال اللقاء عبر السفير التوم عن تقدير السودان للدور الذي تضطلع به الهند في دعم التعليم والتبادل الثقافي، مشيدًا بجهود المجلس الهندي للعلاقات الثقافية في تقديم المنح الدراسية للطلاب السودانيين على مدى السنوات الماضية، ووشكر المجلس على على الاستجابة لطلب البعثة بزيادة المنح المقدمة للسودان هذا العام الى 72 منحة بدلاً عن 60 منحة قدمتها الهند العام الماضي للسودان ومعرباً عن امله أن يتم زيادتها الى اكثر من ذلك في العام المقبل في ضو التدمير الممنهج الذي قامت به مليشيا الدعم السريع في حربها ضد السودان و ما الحقته بمؤسسات التعليم العالي من تدمير وخراب بالغين.

وقد عرض السفير بالأرقام حجم الأضرار التي لحقت بمؤسسات التعليم العالي في السودان وبنية التعليم بشكل عام جراء جرائم المليشيا الإرهابية، مبينًا أن أكثر من 13 مليون طفل تضرروا جراء الحرب، وأن نحو 17 مليونًا حُرموا من حقهم في التعليم، داعيًا إلى زيادة عدد المنح الدراسية للسودان إلى 100 منحة سنويًا دعمًا لحق الطلاب السودانيين في مواصلة تعليمهم.

من جانبها، أعربت السفيرة نانديني سنغالا عن تقديرها لحديث السيد السفير حول التواصل الثقافي والحضاري بين الشعبين، مؤكدة أن المجلس الهندي للعلاقات الثقافية يولي أهمية خاصة للدول النامية ودول الجنوب،و اشارت الى أن عدد الطلاب السودانيين المسجلين حاليًا في برامج المجلس و الذين استفادوا من المنح الهندية في السنوات الأخيرة يبلغ (274) طالبًا وطالبة في مختلف الجامعات الهندية.هذا عدا الالف من الطلاب الذين يدرسون على النفقة الخاصة في الجامعات الهندية.