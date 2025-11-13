مستشفى الشرطة الدمازين تشرع في اعمال الصيانة والتأهيل

شرعت مستشفى الشرطة الدمازين في تنفيذ المرحلة الاولي من أعمال الصيانة والتأهيل للمباني ضمن الجهود المبذولة لتوفير المناخ الصحي وتحسين البيئة الداخلية والخارجية .

واوضح العقيد شرطة طبيب عزام عبدالرحمن حسن مدير مستشفى الشرطة الدمازين ان المرحلة الأولى لمشروع الصيانة والتأهيل تشمل أعمال الصيانة للمباني والطلاء الداخلي والخارجي واعمال الجبص والارضيات ومراجعة شبكة الصرف الصحي الداخلي وصيانة المبنى الخارجي للمستشفى بجانب المراجعة العامة والصيانة للعهد والاثاثات المكتبية المختلفة والغرف الخاصة والممرات، مشيرا إلى ان المشروع مستمر ليشمل الأجهزة واضافة اقسام جديدة .

واضاف الرائد شرطة محمد احمد عيسي المدير الاداري لمستشفى الشرطة الدمازين ان إدارة المستشفى درجت على تنفيذ برنامج الصيانة الدورية لكافة الاقسام الداخلية بهدف توفير المناخ الملائم للمرضى وكافة العاملين، مشيرا لحرص الإدارة للمحافظة على النظافة والصحة العامة وتحقيق الجودة .