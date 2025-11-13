والي الخرطوم وممثل مدير عام قوات الشرطة يشهدان إعادة إفتتاح مركز الفريق شرطة / عادل محمد عباس الفكي لترخيص المركبات واستخراج رخص القيادة بجبرة

دشن الأستاذ/ أحمد عثمان حمزة والي ولاية الخرطوم إفتتاح وإستئناف العمل بمركز الشهيد / الفريق شرطة/ عادل محمد عباس الفكي لإستخراج رخص القيادة وترخيص المركبات بعد عملية الصيانة وإعادة التأهيل (الفحص الآلي جبرة سابقا) بحضور الفريق شرطة حقوقي / أحمد علي محمد إدريس رئيس هيئة الإمداد ممثل مدير عام قوات الشرطة والفريق شرطة حقوقي د/ سراج الدين منصور خالد مدير شرطة ولاية الخرطوم ، واللواء شرطة حقوقي/ حاتم محمود منصور مدير الإدارة العامة للمرور ومدراء الدوائر والإدارات ومدير هيئة الطرق والجسور بولاية الخرطوم .

والي الخرطوم ترحم علي أرواح شهداء معركة الكرامة الوطنية وشهداء قوات الشرطة مبينا أن إطلاق اسم الشهيد الفريق/ عادل محمد عباس الفكي علي هذا المركز بعد إعادة تأهيله وإسهامه في عملية تقديم الخدمات المرورية الشاملة للمواطنين يأتي في إطار تكريم الشرطة لمنسوبيها الذين أجزلوا العطا خدمة للوطن والمواطن مشيدا بالجهود الكبيرة التي تضطلع بها شرطة المرور في تحقيق السلامة المرورية وتقديم الخدمات المرورية المتميزة مضيفا إن إفتتاح هذا المركز إمتدادا للإفتتاحات التي تمت خلال الفترة الماضية من خلال إفتتاح مركز ترخيص أبو آدم، ومركز شرق النيل معربا عن شكره وتقديره للجهود التي قامت بها وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة وشرطة المرور في إفتتاح هذه المنشآت الخدمية للمواطنين والتي تأتي ضمن جهود تطبيع الحياة المدنية وعودة المواطنين الي ولاية الخرطوم مشيرا للجهود التي بدأتها ولاية الخرطوم بالتنسيق مع هيئة الطرق والجسور وإدارة المرور وشركاء الطريق في إعادة تأهيل الطرق وتركيب إشارات المرور الضوئية وإزالة مخلفات الحرب معلنا أن شرطة المرور تتأهب خلال الفترة القادمة لإفتتاح العديد من مراكز تقديم الخدمات المرورية محييا جميع منسوبي شرطة المرور المنتشرين علي مستوي جميع ولايات البلاد معلنا عن تخفيضات في المعاملات المرورية بالمركز لمدة أسبوع.

مدير الإدارة العامة للمرور أكد أن إعادة إفتتاح هذا المركز يأتي تخليدا لذكري الشهيد الفريق شرطة /عادل محمد عباس كاشفا أن إدارته تعد العدة لصيانة وإعادة تاهيل جميع مراكز تقديم الخدمة للجمهور بولاية الخرطوم بجانب تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج الطموحة التي تصب في خانة جهود تحقيق السلامة المرورية للجميع وتقديم الخدمات المرورية بجودة عالية موضحا أنه في إطار التجويد وسرعة تقديم الخدمة سيتم في القريب العاجل التقديم وإستخراج رخص القيادة للمغتربين الكترونيا بالإضافة لإنشاء مراكز تقديم الخدمة في ولايات سنار والقضارف وإعادة تأهيل وصيانة مقر الإدارة بضاحية سوبا .

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة انه من خلال الفعالية تم تكريم منسوبي الإدارة العامة للمرور من الضباط وضباط الصف والجنود المميزين وتكريم أسرة الفقيدالشهيد الفريق شرطة/ عادل محمد عباس الفكي يذكر أن والي الخرطوم وومثل مدير عام قوات الشرطة ومدير شرطة ولاية الخرطوم قد طافوا علي جميع الأقسام والإدارات بالمركز ووقفوا ميدانيا علي عملية ترخيص المركبات وإستخراج رخص القيادة .

الجدير بالذكر أن الشهيد قد أستشهد أثناء آداء الواجب ثاني يوم لمعركة الكرامة حينما كان يهم باجلاء طلاب عالقين بالمدرسة الإنجيلية.

المكتب الصحفي للشرطة