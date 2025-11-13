وزيرة شؤون مجلس الوزراء تطلع على مجمل الأوضاع بالولاية الشمالية

اطلعت وزيرة شؤون مجلس الوزراء د. لمياء عبدالغفار خلال اجتماعها الاربعاء برفقة وزير المالية د. جبريل إبراهيم ووزير الحكم الإتحادي والتنمية الريفية محمد كرتكيلا مع حكومة الولاية الشمالية بقيادة الفريق ركن عبدالرحمن عبدالحميد وقيادة لجنة أمن الولاية على مجمل الأوضاع الأمنية والمعيشية بالولاية الشمالية .

وأوضحت وزيرة شؤون مجلس الوزراء في تصريح صحفي أن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود اللجنة العليا للإستنفار ومتابعة الأوضاع بالفاشر وبناءً على توجيه رئيس مجلس الوزراء د. كامل إدريس للوقوف على أوضاع النازحين من مدينة الفاشر بمدينة الدبة بالولاية الشمالية وتقديم الدعم اللازم لتوفير الإحتياجات الضرورية لهم، مشيدة في هذا الصدد بالجهود الرسمية والشعبية بالولاية الشمالية لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه الوافدين من ولايات دارفور وكردفان عقب الإنتهاكات والإعتداءات الغاشمة التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع المتمردة بحقهم .

وشددت د. لمياء عبدالغفار على ضرورة توثيق الإنتهاكات المرتكبة من المليشيا بحق مواطني الفاشر مؤكدة أن يد العدالة ستطال كل من أجرم في حق الشعب السوداني .

من جانبه رحب والي الولاية الشمالية الفريق ركن عبدالرحمن عبدالحميد بالزيارة، مؤكداً أنها تعكس إهتمام القيادة بمتابعة الأوضاع بالولاية الشمالية، والوقوف على جهود الولاية في استضافة الأهل الوافدين من دارفور وكرفادن نتيجة للجرائم والفظائع المرتكبة من قبل مليشيا الدعم السريع .

وأوضح الوالي أنه تم تنوير وزيرة شؤون مجلس الوزراء والوفد المرافق لسيادتها عن مستوى الخدمات المقدمة للنازحين والتحديات التي تواجه الولاية في توفيق أوضاعهم بالصورة المثلى .

واستمع الإجتماع إلى إفادة حول استعدادات الولاية الشمالية للموسم الزراعي الشتوي وضرورة توفير التمويل اللازم لإنجاحه للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي القومي .

سونا