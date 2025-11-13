والي غرب كردفان يكرم فرع التأمين الصحي بشمال كردفان لانجاحه المخيم العلاجي المجاني للوافدين

كرم والي ولاية غرب كردفان اللواء الركن حقوقي (م) محمد آدم محمد جايد ، الاربعاء، فرع التأمين الصحي بولاية شمال كردفان، نظير مساهمته الفاعلة في إنجاح المخيم العلاجي المجاني للوافدين الذي نظّمه فرع غرب كردفان .

ويأتي هذا التكريم تقديرًا للدور المتعاظم الذي قام به فرع شمال كردفان، من خلال دعمه للجهود الصحية وتعزيز الشراكة بين الفروع، مما أسهم في تقديم خدمات علاجية متميزة للفئات المستهدفة من الوافدين .

من جانبه عبّر مدير الصندوق القومي للتأمين الصحى فرع غرب كردفان بالإنابة الأستاذ محمد يسن كبّارى عن عظيم امتنانه لفرع شمال كردفان على استضافتهم الكريمة وتنسيقهم المحكم وإسنادهم للمخيم، بما مكّن من تقديم خدمات علاجية متكاملة للمواطنين