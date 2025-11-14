انتاج مبشر فى محاصيل العروة الصيفية بمشاريع القطاع المطرى بولاية سنار

قال مدير إدارة القطاع المطرى بوزارة الزراعة بولاية سنار الأستاذ موسى محمد أحمد إن العمل قد بدأ في تقييم الإنتاج بالمحليات وذلك عبر لجان متخصصة مشيراً إلى تقييم الإنتاج بمحلية ابو حجار حيث بلغت المساحة المزروعة لمحصول السمسم 40,000 فدان ومتوسط الإنتاج خمسة جوال لكل فدان، والذرة 200,000 فدان المتوسط أربعة قنطار لكل فدان، الدخن المساحة المزروعة 15,000 والمتوسط ستة جوال لكل فدان، وحب البطيخ المساحة المزروعة 200,000 والمتوسط 400 كجم لكل فدان.

واكد موسى في تصريح لـ (سونا) الاربعاء، بأن عملية الحصاد في محصول السمسم تسير بصورة طيبة ولا توجد اي معوقات في عملية الحصاد ويجري العمل في الأيام المقبلة لتقييم الإنتاج في المحليات الأخرى، مشيدًا بالقوات المسلحة والقوات النظامية المساندة في تأمين الموسم الزراعي.