خالد سلك من أبوظبي: “نحن باقون وصامدون داخل أرضنا ووسط شعبنا”يا للوقاحة!

\u062e\u0627\u0644\u062f \u0633\u0644\u0643 \u0645\u0646 \u0623\u0628\u0648\u0638\u0628\u064a:\r\n"\u0646\u062d\u0646 \u0628\u0627\u0642\u0648\u0646 \u0648\u0635\u0627\u0645\u062f\u0648\u0646 \u062f\u0627\u062e\u0644 \u0623\u0631\u0636\u0646\u0627 \u0648\u0648\u0633\u0637 \u0634\u0639\u0628\u0646\u0627."\r\n\r\n\u064a\u0627 \u0644\u0644\u0648\u0642\u0627\u062d\u0629! \u064a\u0642\u0648\u0644\u0647\u0627 \u0645\u0646 \u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0623\u0645\u0631\u060c \u0627\u0644\u062a\u064a \u062a\u0631\u0633\u0644 \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u062d \u0644\u0642\u062a\u0644 \u0627\u0644\u0633\u0648\u062f\u0627\u0646\u064a\u064a\u0646\r\n\r\nBasher Yagoub\r\n