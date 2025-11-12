فيسبوك

خالد سلك من أبوظبي: “نحن باقون وصامدون داخل أرضنا ووسط شعبنا”يا للوقاحة!

2025/11/12
خالد سلك
خالد عمر يوسف

خالد سلك من أبوظبي:
“نحن باقون وصامدون داخل أرضنا ووسط شعبنا.”

يا للوقاحة! يقولها من عاصمة التأمر، التي ترسل السلاح لقتل السودانيين

Basher Yagoub

