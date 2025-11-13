فيسبوك

خادم الله الحريكة لتسابيح خاطر: “سبوحة منورة بلدنا لحدي ما قادرين نشوفك”

2025/11/13
تسابيح مبارك خاطر

أخبار النساء الجنجا :
خادم الله الحريكة لتسابيح خاطر: “سبوحة منورة بلدنا. والله ده نورك سطع. لحدي ما قادرين نشوفك”
تسابيح: “تسلمي. بي نوركم. بلدنا إحنا ذاتنا معاكم. كتر خيرك.
ما يستفاد من الحديث:
1. خادم الله حنكها سنين، ما شاء الله عليها. عيني باردة.
2. سابقا، خادم الله أعلنت أنها ها تدفق أي مريسة في السودان والناس تشرب لبن أبل بس. يبدو أن هواجس خادم الله الإسلامية لا تتعدي مريسة المساكين. تجاوز المغتربات من ذوات الحظوة السلطانية لحدود الدين لا تخصها.
شيراز الدعم السريع2
3. تسابيح ما عندها مشكلة مع الدعوة لإغتصاب نساء الشمال ولا مع التعصب والاستعلاء الديني والثقافي علي شعوب السودان المطبعة مع المريسة.لكن مافي زول يكلم عبد العزيز الحلو.

