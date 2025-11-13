▪️من مصدر موثوق مئات من جنود مليشيا الجنجويد من أبناء المسيرية #يرفضون المشاركة في الهجوم على #بابنوسة بينما أكثر من 90% من المهاجمين #مرتزقة من كولومبيا، جنوب السودان ،تشاد، ليبيا و معهم أعداد من أبناء الرزيقات.

📢ربما لتوهم فكر أبناء المسيرية ثم ماذا بعد سقوط بابنوسة؟

هم الان يمهدون لدعامة دارفور وبالمرتزقة الجنوبيين والتشاديين والأفرو وسطيين أن ينتهكوا اعراضهم ويسرقوا اموالهم.

♦️سيحدث ذلك لا محالة كما حصل بمدينة النهود عندما غدروا بالمدينة واستباحوا جميع المواطنين وحتى القرى المجاورة لم تسلم، المرتزقة سرقَوا بنات القائد الجنجويدي الكبير في النهود وخرجوا بهم ولكن اصابه الجنون.

بابنوسة ستفتح بابًا واسعًا للانتهاكات فالعلم أبناء المسيرية ان حشود قواتهم المساندة لهم ستنعكس على المنطقة بالنهب والسلب والاغتصابات وهذه الملايش مهنتها هي العمل خارج القانون.



