عودة 1650 مواطنا إلي البلاد خلال يوم واحد ضمن مشروع العودة الطوعية للسودانيين من مصر

غادر نحو 1650 مواطنا من وادي حلفا عائدين إلي مناطقهم في السودان، ضمن مشروع العودة الطوعية المجانية للسودانيين، الذي تنفذه منظومة الصناعات الدفاعية السودانية.

وانطلقت أمس الأربعاء الرحلة رقم 32 بالقطار متجهة إلي أسوان، كما تم تفويج عدد من الباصات السفرية من ميدان عابدين بالقاهرة إضافة إلي عدد آخر من الباصات السفرية من ميدان الجعفرية بأسوان للمواطنين السودانيين الموجودين في أسوان ومحافظات صعيد مصر.

وأكدت المهندسة أميمة عبد الله رئيسة لجنة العودة الطوعية أن الرحلات ستتواصل خلال المدة المقبلة حتى إكمال تفويج كل المسجلين بالقوائم.