مدير شرطة الولاية الشمالية يؤكد هدوء الأحوال الامنية

ترأس اللواء شرطة/ محمد علي الحسن الكودابي مدير شرطة الولاية الشمالية بمكتبه إجتماع هيئة الإدارة لشرطة الولاية بحضور مدراء الدوائر ومدراء شرطة المحليات بالولاية حيث قدم مدير شرطة الولاية تنويرا مفصلا عن المستجدات بالساحة الأمنية والعملياتية في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها الولاية مؤكدا هدوء الأحوال الأمنية والجنائية في جميع أنحاء الولاية.

كما ناقش الإجتماع خطة شرطة محلية الدبة قدمها العقيد شرطة/ يس أحمد إبراهيم مدير شرطة المحلية مستعرضا التحديات الأمنية الماثلة بالمحلية والخطة الأمنية التفصيلية لمواجهتها والتي ترتكز علي التنسيق التام بين الأجهزة الأمنية المختلفة بالمحلية بجانب الحملات المشتركة والإرتكازات والنقاط والدوريات بالإضافة الي خطة تأمين مراكز الإيواء للوافدين من الفاشر بسبب ظروف الحرب وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة ان الإجتماع ناقش أيضآ خطة شرطة محلية مروي قدمها العقيد شرطة/ سيف الدين عثمان مدير شرطة المحلية مستعرضا المهددات الأمنية بالمحلية والجهود الكبيرة التي تقوم بها شرطة المحلية للحد منها من خلال قرارات إجتماع لجنة أمن المحلية والتنسيق بين مكونات الأجهزة الأمنية المختلفة بالمحلية.

المكتب الصحفي للشرطة