وزير الصحة الإتحادي ووالي ولاية شمال كردفان يتفقدان مستشفي الشرطة الأبيض

تفقد البروفيسور / هيثم محمد إبراهيم وزير الصحة الإتحادي الأستاذ/ عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله والي ولاية شمال كردفان ووزير الصحة والتنمية الإجتماعية ولاية شمال كردفان ووكيل وزارة الصحة وقيادات وزارة الصحة بالولاية تفقد مستشفي الشرطة الابيض وكان في إستقبالهم اللواء شرطة د/عبد الله عبد الرحمن عبدالله مدير شرطة ولاية شمال كردفان والعميد شرطة طبيب/ إبراهيم أدم موسي مدير مستشفي الشرطة الابيض حيث طاف الوزير والوفد المرافق له علي جميع أقسام ووحدات المستشفي المختلفة وتلقي تنويرا ضافيا من مدير المستشفي عن سير العمل والخدمة الطبية المقدمة بالمستشفي.

وزير الصحة الإتحادي شكر الكوادر الصحية العاملة بمستشفي الشرطة الابيض علي آدائهم المهني طوال فترة حرب الكرامة بمهنية وإحترافية والحصار والحرب التي تعرضت لها الولاية مؤكدا علي دعم الوزارة للمستشفي بكافة المعينات الفنية واللوجستية .

والي ولاية شمال كردفان تعهد بضم كوادر الدفعة الثامنة من المتدربين لإستيعابهم بوزارة الصحة والتنمية الإجتماعية مثمنا الجهود الكبيرة التي تضطلع بها مستشفي الشرطة في تقديم الخدمات الطبية والصحية لمنسوبي الشرطة ومواطني الولاية .

وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أشاد مدير شرطة ولاية شمال كردفان بالجهود المتعاظمة التي قامت بها المستشفي وإسنادها للعملية الصحية خلال معركة الكرامة مشيرا الي أن المستشفي تضم كوادر طبية متميزة علي مستوي جميع التخصصات الطبية .

المكتب الصحفي للشرطة