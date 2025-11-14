وزيرة شؤون مجلس الوزراء: الشعب السوداني لن يركع ولن يستسلم

أكدت وزيرة شؤون مجلس الوزراء د. لمياء عبدالغفار أن الشعب السوداني لن يركع ولن يستسلم رغماً عن المؤامرات التي تحاك ضده.

جاء ذلك لدى مخاطبتها الخميس الوقفة النسائية لدعم الفاشر وذلك بحضور عضو مجلس السيادة د. سلمى عبدالجبار ووزير المالية والتخطيط الإقتصادي د. جبريل إبراهيم وعدد من المسؤولين وممثلي تنظيمات المجتمع المدني.

وأوضحت د. لمياء عبدالغفار أن هذه الوقفة تأتي تضامناً مع مواطني مدينة الفاشر عقب تعرضهم لإنتهاكات وجرائم مليشيا الدعم السريع الإرهابية وتأكيداً على وقوف الشعب السوداني صفاً واحداً لدحر هذا العدوان الغاشم.

وحيّت سيادتها مجاهدات نساء مدينة الفاشر بصفة خاصة ونساءِ السودان قاطبة وصمودهن وتقدمهن الصفوف مساندة للقوات المسلحة حماية للأرض والعرض.