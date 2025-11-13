تعادل الإمارات والعراق يؤجل حسم بطاقة المونديال إلى موقعة البصرة

تعادل المنتخب الإماراتي وضيفه العراقي (1-1)، في ذهاب المرحلة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى الملحق العالمي لكأس العالم 2026، خلال اللقاء الذي جرى على استاد محمد بن زايد بأبوظبي، مساء اليوم الخميس.

وافتتحت علي الزبيدي التسجيل للعراق في الدقيقة 10، فيما تعادل لوان بيريرا للإمارات (18)، ليؤجل الحسم بين المنتخبين إلى لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل، على استاد البصرة الدولي.

واستهل الروماني أولاريو كوزمين مدرب المنتخب الإماراتي، المباراة بتشكيلة ضمت خالد عيسى في حراسة المرمى، وأمامه في الدفاع روبن كانيدو، لوكاس بيمينتا، علاء الدين زهير، وماركوس ميلوني، وفي الوسط، عبد الله رمضان، نيكولاس خيمينيز، يحيى نادر، لوان بيريرا، حارب عبد الله، وفي الهجوم، سلطان عادل.

وقابله الأسترالي جراهام آرنولد مدرب المنتخب العراقي، بتشكيلة ضمت جلال حسن في حراسة المرمى، وأمامه في الدفاع، حسين علي، زيد تحسين، أكام هاشم وميرشاس دوسكي، وفي الوسط، ايمار شير، أمير العماري، علي جاسم وماركو فارجي، وفي الهجوم، علي الزبيدي ومهند علي.

كان المنتخبان الإماراتي والعراقي، قد بلغا هذه المرحلة بعد أن أنهيا المرحلة السابقة من الملحق الآسيوي في المركز الثاني خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسبق أن شارك المنتخبين مرة واحدة في المونديال، حيث شاركت العراق في نسخة المكسيك 1986، والإمارات في نسخة إيطاليا 1990.

بينما حسمت 8 منتخبات تأهلها المباشر عن آسيا إلى كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وهي أستراليا، إيران، اليابان، الأردن، جمهورية كوريا، قطر، السعودية، وأوزبكستان.

