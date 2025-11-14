وزير التعليم العالي يثمن جهود جامعة النيل الأبيض في الحفاظ على استمرار العملية التعليمية

أشاد بروفيسور أحمد مضوي موسى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالدور الكبير الذي قامت به جامعة النيل الأبيض في الحفاظ على استمرارية العملية التعليمية في هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار لقدرة الجامعة في الحفاظ على استقرارها الأكاديمي رغم التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي فرضتها الظروف الراهنة، مؤكدا بأن جامعة النيل الأبيض تمثل نموذجاً مشرفا للجامعات الخاصة السودانية، حيث أثبتت قدرتها الكبيرة على التكيف مع الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه ببورتسودان الخميس بروفيسور السماني عبدالمطلب رئيس مجلس أمناء جامعة النيل الأبيض، وبروفيسور الشاذلي عيسى حمد مدير الجامعة، بحضور الأستاذ علي الشيخ السماني وكيل الوزارة.

وأوضح بروفيسور مضوي استعداد وزارته لدعم مؤسسات التعليم العالي في كافة أنحاء البلاد، خاصة تلك التي تظهر مرونة عالية في مواجهة التحديات، مضيفا أن الوزارة تواصل العمل مع الجامعات السودانية كافة لضمان استدامة العملية التعليمية في كافة أنحاء البلاد، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات السودانية وتشجيع الابتكار الأكاديمي والبحثي لمواكبة التطورات العالمية في مجالات التعليم العالي.

من جانبه قدم بروفيسور السماني عبدالمطلب رئيس مجلس أمناء جامعة النيل الأبيض، تقريراً شاملاً عن سير العمل الأكاديمي في الجامعة، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها إدارته للحفاظ على استقرار العملية التعليمية في ظل الظروف الأمنية الاستثنائية التي مرت بها البلاد.

وأوضح أن الجامعة تمكنت بفضل الله وتعاون الجميع من استكمال تقديم البرامج الأكاديمية بنجاح، حيث استضافت العديد من مؤسسات التعليم العالي التي تعرضت للدمار في ولاية الخرطوم بسبب تخريب مليشيا الدعم السريع، وقد وفرت لهم الجامعة بيئة تعليمية آمنة ساعدت بشكل كبير في تقليل تأثير الحرب على تلك المؤسسات.

وفي ذات الإطار اكد بروفيسور الشاذلي عيسى مدير الجامعة على الاستعدادات والترتيبات الجارية لاستقبال الطلاب الجدد ، حيث تم تحديث آليات المعاينات والتسجيل والكشف الطبي، بهدف تسهيل إجراءات القبول في مختلف البرامج الأكاديمية، مشيراً إلى أن مؤسسته تسعى جاهدة لتوفير بيئة تعليمية متطورة تلبي احتياجات الطلاب، مع التركيز على تأهيلهم وتزويدهم بالمعارف والمهارات التي تمكنهم من النجاح في سوق العمل .