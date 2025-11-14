إعلاميون يطالبون الدولة بسن تشريع يجرم استخدام الإعلام للتضليل والتخابر واستهداف الأمن القومي

طالب المتحدثون في المؤتمر التنويري رقم 42 لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة الذي نظمته وكالة السودان للأنباء بدار الشرطة بورتسودان مساء الخميس “حول التضليل الإعلامي وخرق المواثق المهنية والضوابط الاخلاقية “، الدولة بسن تشريع يجرم استخدام الإعلام للتضليل أو التخابر واستهداف الأمن القومي السوداني ، مشددين ان الانفلات وترك القنوات الاعلامية المضللة تعمل في الفضاء السوداني دون كوابح يزيد من معاناة المجتمع السوداني ويساهم في نشر الكراهية والعنف .