سياسية
إعلاميون يطالبون الدولة بسن تشريع يجرم استخدام الإعلام للتضليل والتخابر واستهداف الأمن القومي
طالب المتحدثون في المؤتمر التنويري رقم 42 لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة الذي نظمته وكالة السودان للأنباء بدار الشرطة بورتسودان مساء الخميس “حول التضليل الإعلامي وخرق المواثق المهنية والضوابط الاخلاقية “، الدولة بسن تشريع يجرم استخدام الإعلام للتضليل أو التخابر واستهداف الأمن القومي السوداني ، مشددين ان الانفلات وترك القنوات الاعلامية المضللة تعمل في الفضاء السوداني دون كوابح يزيد من معاناة المجتمع السوداني ويساهم في نشر الكراهية والعنف .
ودعوا إلى تبني ميثاق شرف صحفي وإعلامي لدعم القوات المسلحة ومعركة الكرامة وتوحيد الجبهة الداخلية وصون وحدة التراب الوطني.
وطرح المشاركون تساؤلات عن رقابة الدولة واهميتها في ظل الحرب مع التشديد على توخي المصداقية والمسؤولية في نقل الأخبار والوقائع.
وأمن المتحدثون بأن ممارسة التضليل الإعلامي مهد لاجتياح معسكرات النازحين في زمزم بالفاشر والان يعمل الإعلام المضلل لمسح آثار الجرائم وانتهاكات المليشيا واعوانها في الفاشر ومحاولة صرف أنظار العالم عن هذه الجرائم.
سونا