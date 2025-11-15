تعاون بين الجزيرة ومؤسسة البصر العالمية لتوطين علاج وجراحة العيون

حيث بحث اللقاء أوجه التعاون المشترك بين الوزارة ومؤسسة البصر العالمية في توطين علاج وجراحة طب العيون بالولاية والعمل على إستمرار تقديم الخدمات الصحية وإقامة المخيمات المجانية .

من جانبه أشاد مدير عام الصحة بإسهامات المؤسسة في إقامة مخيمات العيون المجانية خاصة في المناطق البعيدة، مؤكداً على إستمرار التعاون المشترك بين الوزارة والمؤسسة، معلناً إلتزامه بتذليل العقبات التي تواجه المؤسسة لتعزيز أدوار الوزارة لتوطين علاج وجراحة العيون بالولاية وبأسعار ميسرة .