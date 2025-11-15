سياسية
تعاون بين الجزيرة ومؤسسة البصر العالمية لتوطين علاج وجراحة العيون
إستقبل الدكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي مدير عام وزارة الصحة ولاية الجزيرة الوزير المفوض بمكتبه الخميس دكتور العاص أحمد كامل المدير الإقليمي لمؤسسة البصر العالمية .
حيث بحث اللقاء أوجه التعاون المشترك بين الوزارة ومؤسسة البصر العالمية في توطين علاج وجراحة طب العيون بالولاية والعمل على إستمرار تقديم الخدمات الصحية وإقامة المخيمات المجانية .
من جانبه أشاد مدير عام الصحة بإسهامات المؤسسة في إقامة مخيمات العيون المجانية خاصة في المناطق البعيدة، مؤكداً على إستمرار التعاون المشترك بين الوزارة والمؤسسة، معلناً إلتزامه بتذليل العقبات التي تواجه المؤسسة لتعزيز أدوار الوزارة لتوطين علاج وجراحة العيون بالولاية وبأسعار ميسرة .
من جانبه كشف المدير الاقليمي لمؤسسة البصر العالمية عن إقامة 663 مخيما مجاني للعيون وتدريب 41 إختصاصي على مستوى السودان .
مبيناً أن المؤسسة بصدد تنفيذ برنامج الكشف المجاني لطلاب الولاية مؤكداً إستمرار خدمات العيون بالولاية.
سونا