«العمر مجرد رقم».. نانسي عجرم: بعد الأربعين أصبحت أروق وأوعى

كشفت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، عن رؤيتها الجديدة لنفسها بعد سن الأربعين، وكيف تغيّرت نظرتها للحياة والنجاح مع مرور السنوات.

وخلال استعراض إحدى صورها في حلقة الخميس من برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر قناة ON، علّقت الإعلامية منى الشاذلي قائلة: «الصورة دي كأن نانسي بتطبطب على نفسها أو بتهوّن عليها، أو بتقول لها برافو عليكي»، لتجيب نانسي: «كلهم… بطبطب عليها وبسندها أكيد. كنت زمان بحط ضغط كبير على نفسي، بس اليوم وصلت لمرحلة لازم أقدّر حالي وأحتفل بنجاحي. يمكن صرت أتفهّم الضعف أكتر واحتفل فيه».

وعن تجاوزها سن الأربعين، مازحت قائلة: «الصورة من كم شهر… وأنا أصلًا من سنتين قلت إني صرت 40! العمر بالنسبة إلى مش رقم، هو روح حلوة ومرحة. كل مرحلة عشتها بشوفها جميلة، وأنا حاليًا بمرحلة كتير بحبها».

وأكدت نانسي أن المرأة بعد الأربعين تصبح أكثر نضجًا وهدوءًا: «المرأة من الأربعين وطالع بتصير أروق وأوعى. هلق صرت أعرف مع مين بحب أكون ومع مين ما بحب. تعلمت الصبر والرواق… مش لازم كل شي يصير فورًا.»

المصري اليوم