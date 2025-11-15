قوات الدفاع المدني ولاية الخرطوم تنفذ حملة نظافة وإصحاح للبيئة والقضاء علي نواقل الأمراض بجامعة الخرطوم

نفذت قوات الدفاع المدني ولاية الخرطوم حملة كبري للنظافة وإصحاح البيئة والقضاء علي نواقل الأمراض بجامعة الخرطوم تحت إشراف الفريق شرطة حقوقي د/ عثمان عطا مصطفي مدير عام قوات الدفاع المدني.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن الحملة تهدف الي تهيئة البيئة الجامعية ودعم جهود عودة وإستقرار الدراسة للطلاب بالجامعة ضمن مجهودات قوات الدفاع المدني في تطبيع الحياة المدنية وعودة المواطنين لولاية الخرطوم وإستئناف الدراسة الجامعية وإستقرار العملية التعليمية وقد شملت الحملة إزالة الحشائش ورفع الأتربة والأنقاض والأوساخ المتراكمة وردم البرك والمستنقعات ومواقع تجمعات المياه التي تتوالد فيها الحشرات ونواقل الأمراض بجانب تعقيم القاعات الدراسية والمكتبات والمعامل وجميع البنيات التحتية للجامعة.

المكتب الصحفي للشرطة