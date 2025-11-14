سياسية
شاهد بالفيديو.. البرهان يزور السريحة ويخاطب مواطنيها
قام السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن اليوم بزيارة إلى مدينة السريحة بولاية الجزيرة حيث أدى صلاة الجمعة بمسجدها .. ولدى مخاطبته مواطنيها أكد سيادته عزم الدولة القضاء علي المليشيا المتمردة مشيراً إلي أنّ هذه المعركة
لن تنتهي إلا بنهاية هؤلاء المتمردين المجرمين القتلة ومن يعاونهم ويقف خلفهم وقطع بأن لا سلام إلا بوضع السلاح وقال (عهدنا أن لا سلام مع المتمردين إلا بوضع السلاح) ..
وجدد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة النداء لكل السودانيين القادرين علي حمل السلاح للإنضمام إلى صفوف الدفاع عن الوطن وحرب الكرامة لإنهاء التمرد وإسترداد الحقوق والثأر للجرائم التي إرتكبتها المليشيا الغاشمة في حق المواطنين .
وترحم سيادته علي شهداء معركة الكرامة مشدداً علي أن دماء الشهداء في السريحة وفي كل مكان لن تضيع هدراً و القصاص لهم أمانة في الرقاب .. مشيراً إلى أنّ زيارته للمنطقة تأتي تأكيداً على هذا العهد الذي لا نكوص عنه ولا تراجع ..
مكتب الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة