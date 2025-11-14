شاهد بالفيديو.. البرهان يزور السريحة ويخاطب مواطنيها

قام السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن اليوم بزيارة إلى مدينة السريحة بولاية الجزيرة حيث أدى صلاة الجمعة بمسجدها .. ولدى مخاطبته مواطنيها أكد سيادته عزم الدولة القضاء علي المليشيا المتمردة مشيراً إلي أنّ هذه المعركة

لن تنتهي إلا بنهاية هؤلاء المتمردين المجرمين القتلة ومن يعاونهم ويقف خلفهم وقطع بأن لا سلام إلا بوضع السلاح وقال (عهدنا أن لا سلام مع المتمردين إلا بوضع السلاح) ..