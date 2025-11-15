وزير الداخلية يقف على الأحوال الأمنية والجنائية بولاية الجزيرة ويشيد بالتنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة الأمنية والعدلية

وقف الفريق شرطة حقوقى/بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية على الأحوال الأمنية والجنائية بولاية الجزيرة والتى رافقه خلالها الفريق اول شرطة حقوقى/أمير عبدالمنعم فضل مدير عام قوات الشرطة والفريق شرطة/ عبدالمنعم محمد عبدالقيوم رئيس هيئة الشئون المالية والفريق شرطة حقوقى/ ياسر عمر أبوزيد مدير قوات السجون والفريق شرطة /طارق على طه سورج رئيس هيئة الشئون الإدارية والفريق شرطة /سامى الصديق رئيس هيئة تأمين المرافق والمؤسسات العامة مشرف القطاع الأوسط وممثلى قوات الدفاع المدنى والحياة البرية والجمارك حيث كان فى إستقبالهم بمدخل الولاية الاستاذ/ الطاهر إبراهيم الخير والى ولاية الجزيرة ولجنة أمن الولاية.

وزير الداخلية وخلال ترأسه إجتماع لجنة أمن الولاية أشاد بجهود حكومة الولاية ولجنة الامن فى إنفاذ الخطط التأمينية التى أدت لسرعة عودة مواطنى الولاية ومؤسسات الدولة الخدمية ، مبينا أن ولاية الجزيرة تمثل رمزية إقتصادية للبلاد قدمت إنموزج يحتذى فى التعافى من آثار الحرب والدمار الذى خلفه التمرد بمؤسسات الولاية الخدمية ، داعيا الى ضرورة تنفيذ الخطط الخاصة بالوجود الأجنبي غير المقنن واللاجئين من الولاية بنقلهم للمعسكرات المخصصة لهم وإبعاد الوجود الأجنبي غير المقنن وضبط المعابر وتفعيل عمل الإرتكازات ، مؤكدا توفير الدعم اللازم لشرطة الولاية للاضطلاع بدورها فى تحقيق الإستقرار بجميع محليات الولاية.

والى ولاية الجزيرة أشار للإستقرار الكبير الذى تشهده الولاية بعد تعافيها من الحرب بفضل التعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية بالولاية والتى عملت على تنفيذ خطط تأمينية شملت تنفيذ عدد(50) كردون بجميع محليات الولاية لضبط المتعاونين وإستعادة منهوبات المواطنين ، فضلا عن تأمين الولاية بعدد(5)معابر بقوات مشتركة أسهمت كثيرا فى إستتباب الأمن بالولاية ، مشيدا باهتمام وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة وتفقد أوضاع القوات وتوفير مطلوباتهم الفنية التى تمكنهم من إداء واجباتهم تجاه الوطن ومواطنى الولاية.

المدير العام لقوات الشرطة جدد التزام رئاسة قوات الشرطة بتوفير الدعم الفنى لشرطة الولاية فى شتى المجالات ، مبينا أن ولاية الجزيرة ذات خصوصية تتطلب دعم الخطط والبرامج الخاصة بالخدمات الشرطية والجنائية

وتفيد متابعات المكتب الصحفى للشرطة أن وزير الداخلية ومدير عام قوات الشرطة تفقدا خلال الزيارة مستشفى الشرطة وما تقدمه من خدمات لمنسوبى الشرطة ومواطنى الولاية ، كما وقفا على جهود إدارة المباحث الجنائية المركزية وإدارة النجدة بالولاية فى منع ومكافحة الجريمة وضبط المتعاونين وإفتتحا طلمبة الوقود الخاصة بشرطة الولاية.

المكتب الصحفي للشرطة