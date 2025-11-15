محلية الدندر تعلن الاستعداد لتلبية نداء الوطن ضمن برامج الإستنفار والتعبئة

أعلن المدير التنفيذي لمحلية الدندر الأستاذ الضو أحمد يعقوب إستعداد المحلية للمساهمة في برامج الإستنفار والتعبئة العامة من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد .

وقال إن المحلية بدأت في افتتاح معسكرات جديدة وتنشيط وتفعيل المعسكرات على مستوى المدينة والقرى بشرق وغرب المحلية ، واكد عزم المحلية على انجاح هذه المعسكرات التي سوف تخرج دفعات تسهم في تعزيز الأمن والإستقرار.

وقال رئيس لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية عميد (م) محمود عيسي بأن برامج التعبئة مستمرة بعد أن تم تفعيلها بالمدينة وعدد من القرى، وقال إن جهود المقاومة الشعبية متواصلة في فتح المعسكرات بالوحدات الإدارية في مناطق شمال الدندر بجانب معسكرات بشرق المحلية بقرى مختلفة.

ولفت إلى انه تم تنشيط عدد 23 معسكرا من المعسكرات القديمة بمحلية الدندر وذلك دعماٌ واسناداٌ للقوات المسلحة وهي تخوض معركة الكرامة.