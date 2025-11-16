تدشين عمليات تسليم سماد الداب لمزارعي القمح المستهدفين ضمن برنامج الغذاء العالمي

دشن المهندس إبراهيم مصطفى علي محافظ مشروع الجزيرة، الجمعة، بمخازن المشروع بمارنجان توزيع الدفعة الاولى من سماد الداب لمزارعي القمح والذي يستهدف 35 الف و200 مزارع.