تدشين عمليات تسليم سماد الداب لمزارعي القمح المستهدفين ضمن برنامج الغذاء العالمي
دشن المهندس إبراهيم مصطفى علي محافظ مشروع الجزيرة، الجمعة، بمخازن المشروع بمارنجان توزيع الدفعة الاولى من سماد الداب لمزارعي القمح والذي يستهدف 35 الف و200 مزارع.
وثمن المحافظ جهود برنامج الغذاء العالمي لدعم المزارعين. واشاد بدور الجهات ذات الصلة في الحكومة لدعم المزارعين بتوفير التمويل عبر نافذة البنك الزراعي.
داعيا المزارعين للتوجه لافرع البنك الزراعي لتكملة اجراءاتهم لاستلام التمويل اللازم لزراعة القمح في العروة الشتوية.
واكد المهندس إبراهيم حرص إدارة المشروع بالتركيز على توفير التقاوي والأسمدة اللازمة لزراعة محصول القمح في مساحات واسعة.
