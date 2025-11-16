سياسية

مدير وحدة ابو سعد جنوب الإدارية تدشن مبادرة اليوم العلاجي لوافدي الفاشر بحي الجامعة

2025/11/16
الفاشر صوره
في إطار إسناد الوافدين من الفاشر قامت الأستاذة مريم احمد عابدين مدير وحدة ابو سعد جنوب الإدارية بالتعاون مع مبادرة مربع ٢٤ حي الجامعة ومركزابو رؤوف الطبي والقيادة المشتركة الخرطوم بإقامة يوم صحي وعلاجي الوافدين شمل عدد مقدر من الأخصائيين ومعمل وتوزيع أدوية مجانا.. مع دعواتنا للجيش والقوات النظامية والمساندة بالنصر المبين علي ھذھ المليشيا الغادرة وان تعود كل أجزاء كردفان ودارفور وكل السودان أكثر امنا وسلاما.
خرطوم نيوز

