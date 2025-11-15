إرتفاع أعداد النازحين بالدبة إلى (40) ألف شخص

أوضح الأستاذ محمد صابر كشكش المدير التنفيذي لمحلية الدبة أن مجموع النازحين الى محلية الدبة منذ إندلاع حرب الكرامة بلغ أربعين ألف شخص .

وقال في تصريح لوكالة السودان للانباء أن الذين نزحوا إلى المحلية بعد أحداث الفاشر بلغ خمسة آلاف شخص، مؤكدا ان سلطات المحلية بالتعاون مع مجتمع الولاية َومنظمات المجتمع المدني المحلية والصديقة تعمل في تناغم تام للوفاء بالتزامات النازحين في مجالات الإيواء والغذاء والكساء والصحة، مشيدا في تصريحه باهتمام حكومة الولاية والحكومة الاتحادية وجهودهما الإنسانية لمعالجة أوضاع النازحين .

كما أشاد بالدور المجتمعي الكبير الذي يقوم به مجتمع الولاية وولايات السودان لسد احتياجات النازحين مما يجسد ملحمة جديدة من ملاحم التكافل والتراحم الذي عرف بها الشعب السوداني.

كما أشاد في تصريحه بالدور الإعلامي الذي تقوم به أجهزة الإعلام الوطنية في نقل الصورة الحقيقية لما يدور في معسكرات النزوح وعكسها بمهنية عالية مما أسهم في تدافع مجتمع الولاية للوقوف بجانب اخوانهم النازحين.

