وقفة احتجاجية في العاصمة الأسترالية كانبرا تضامناً مع دارفور

نظم عدد من أبناء الجالية السودانية، إلى جانب مشاركين من الجاليات العربية والأفريقية في كانبرا، اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان الأسترالي في قلب العاصمة، وذلك تضامناً مع أهالي دارفور وتنديداً بجرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي ارتكبتها مليشيات مدعومة من كيان أبوظبي في مدينة الفاشر وفي مختلف أنحاء إقليم دارفور.

ورفع المتظاهرون لافتات تدعو إلى مقاطعة دولة الإمارات، وتتهمها بالتورط في الجرائم المرتكبة في السودان، كما طالبوا الحكومة الأسترالية بفتح تحقيق رسمي حول دور كيان أبوظبي في دعم تلك الانتهاكات ومحاسبة المتورطين وإحالتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها تتحمل المسؤولية الكاملة عن جرائم الحرب والانتهاكات الناتجة عن الدعم المالي والعسكري الذي تقدمه للمليشيات الإرهابية.

وتحدث خلال الوقفة خطيب المركز الإسلامي في كانبرا، الذي أكد تضامن الجالية الإسلامية في أستراليا مع الشعب السوداني، مجدداً الدعوة إلى نصرة المدنيين ووقف الجرائم المستمرة في دارفور.

تأتي هذه الوقفة ضمن سلسلة من التحركات التي تنظمها الجالية السودانية في أستراليا للتعبير عن تضامنهم مع أهلهم في الفاشر، وقد سبقتها وقفة احتجاجية أمام سفارة كيان أبوظبي في أستراليا الأسبوع الماضي.

سونا