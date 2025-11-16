شرطة محلية هيا تتفذ حملة أمنية كبري وعملية تمشيط واسعة لمنطقة كولمبيا

مواصلة للجهود والخطط الرامية لمحاربة الجريمة وتحجيمها وتجفيف منابعها وإزالة الظواهر السالبة التي بدأتها شرطة محلية هيا ضمن الخطة العامة لشرطة ولاية البحر الأحمر وفي هذا السياق نفذت شرطة محلية هيا حملة أمنية كبري مشتركة وعملية تمشيط واسعة النطاق مكونة من قوات قسم شرطة ابو حدير ومكافحة المخدرات بقيادة ضابط شرطة شملت دائرة إختصاص منطقة (كولمبيا ) وقد أسفرت جهود العملية الأمنية المزدوجة عن ضبط (4) متهمين وبحوزتهم حبوب كبتاجون، وكيلو شاش مندي فلت ، (20) كيس شاش معدة للتوزيع (8 ) كرستالة خمور بلدية بجانب إستخراج (80)

كرستالة خمور بلدية مخبأة بمطمورة تم إتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة المتهمين وتحريز المعروضات

وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أفاد اللواء شرطة/ دفع الله طه أحمد أن خطة شرطة الولاية تهدف لتفعيل العمل الأمني والجنائي في كل المحليات وإحكام التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعدلية

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن رئاسة شرطة المحلية أكدت إستمرار جهودها في دحر الجريمة والقضاء عليها وإزالة الظواهر السالبة .

المكتب الصحفي للشرطة