وزارة الداخلية تشارك فعاليات الإجتماع السنوي العام السابع والعشرين لمنظمة الايابكو بدولة رواندا

شارك السودان عبر تقنية الفيديو كونفريس(videoconference)في فعاليات الإجتماع السنوي الوزاري العام السابع والعشرين لمنظمة إيابكو والذي تستضيفه العاصمة الرواندية مدينة كيجالي في يوم 14 نوفمبر تحت شعار الإستفادة من تعاوننا الإقليمي وشركائنا لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة والإرهاب

وقد مثل السودان وفد رفيع المستوي تراسه الفريق شرطة حقوقي / أحمد علي محمد إدريس رئيس هيئة الامداد ممثل وزير الداخلية و اللواء شرطة حقوقي / سرالختم موسي حمزة مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية واللواء شرطة حقوقي د/ محمد أحمد أبكر الدقو مدير الإدارة العامة للتعاون الدولي واللواء شرطة حقوقي/ أمير الطيب الحاج علي مدير الإدارة العامة للشئون القانونية

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن المؤتمر الذي بدا بكلمة ترحيب من السيد/ فينست برونا وزير داخلية دولة رواندا كان قد سبقه إجتماعا مغلقا لوزراء داخلية الإيابكو أعقبها تلاوة قرارات مجلس مدراء الشرطة بدول الإيابكو قدمها السيد/ فيليكس ناموهورني المفتش العام للشرطة الوطنية الرواندية رئيس الايابكو وتم فتح باب النقاش والتداول بمشاركة كافة الوفود وخلص الموتمر الي الإتفاق علي عدة قرارات وفي ختام الجلسة الختامية تحدث السيد/ فينست بيرونا وزير داخلية رواندا أعقب ذلك تلاوة البيان المشترك بواسطة سكرتارية الإيابكو وختم الإجتماع بكلمة ضافية من ضيف الشرف من دولة رواندا .

سونا