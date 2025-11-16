مستشفي الشرطة دنقلا تسير قافلة طبية لدعم النازحين من الفاشر الي محلية الدبة بالولاية الشمالية

سيرت مستشفي الشرطة دنقلا، السبت، قافلة طبية متكاملة من الإختصاصين والكوادر الطبية لدعم نازحي الفاشر الذين وصلوا محلية الدبة بالولاية الشمالية مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بتشريف اللواء شرطة/ محمد علي الحسن الكودابي مدير شرطة الولاية وحضور مدراء الدوائر والإدارات العامة والمتخصصة بشرطة الولاية ٠

مدير شرطة الولاية اللواء شرطة الكودابي أشار الي أن هذه القافلة الطبية تأتي في إطار الدور الوطني والإنساني لمستشفي الشرطة دنقلا للوقوف مع المتأثرين والنازحين بسبب حرب المليشيا المتمردة الإرهابية مثمنا جهود مستشفي الشرطة دنقلا في علاج مصابي معركة الكرامة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم خلال فترة الحرب

وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أوضح المقدم شرطة طبيب / سيف الدين شرف الدين مدير مستشفي الشرطة دنقلا بالنيابة بأن القافلة الطبية تتكون من( 80) كادر طبي و(20) إختصاصي في مختلف المجالات الطبية وكمية كبيرة من الأدوية المختلفة بجانب عدد( 200) دفاية وملابس شتوية بالإضافة الي فريق من وحدة صحة البيئة

مؤكدا أن مستشفي الشرطة دنقلا في كامل الجاهزية لتقديم الرعاية الصحية والطبية للمتأثرين بالحرب.

المكتب الصحفي للشرطة