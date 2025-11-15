رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية يستقبل عضو مجلس السيادة الفريق جابر

استقبل رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس أنطوان تشيسكيدي، اليوم، عضو مجلس السيادة الانتقالي، مساعد القائد العام، الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، وذلك على هامش مشاركته في أعمال القمة التاسعة لمنطقة البحيرات التي ستعقد بكينشاسا.

ونقل سيادته إلى الرئيس الكونغولي تحيات رئيس وأعضاء مجلس السيادة والحكومة السودانية إلى شعب وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، معربًا عن تقدير السودان لمواقف كينشاسا الداعمة لجهود إحلال السلام في السودان وتعزيز العلاقات الثنائية لخدمة مصالح شعبيهما.

كما أكد الفريق إبراهيم جابر حرص السودان على مواصلة مساعيه الجادة لإنهاء التمرد الذي زاد من معاناة السودانيين وعقّد الأوضاع الإنسانية في البلاد.