وصول الدفعة الأولى من محولات الكهرباء للخرطوم

انفاذاً لموجهات اللجنة العليا لتهيئة البيئة العامة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم عقدت اللجنة المعنية بوضع أسس توزيع محولات الكهرباء اجتماعها برئاسة والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة رئيس اللجنة وبكامل عضويتها .

حيث ناقشت اللجنة الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة لتوزيع المحولات على المناطق المستهدفة ضمن خطة إعادة الخدمات الأساسية تمهيداً لعودة الحياة إلى طبيعتها بالعاصمة.

وأكدت اللجنة خلال الاجتماع أولوية إدخال الكهرباء للمستشفيات العامة والمرافق الصحية التي تقدم خدمات علاجية لشرائح واسعة من المواطنين باعتبارها من أهم مقومات الاستقرار إلى جانب تغذية مصادر المياه الرئيسية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية ومن ثم تغطية مراكز تقديم الخدمات الشرطية والأمنية حسب ترتيب الأولويات من الدفعة الأولى من المحولات التي وصلت الولاية .

ووجه الاجتماع بتنفيذ مسح عاجل عبر أتيام الكهرباء المتخصصة لحصر المواقع المستهدفة وتحديد التي بها تغذية من خطوط الضغط العالي تمهيداً لتوفير المحولات والزيوت وملحقات التشغيل بصورة عاجلة بما يضمن إعادة الإمداد الكهربائي .

وأكد والي الخرطوم خلال الاجتماع أن إعادة خدمات الكهرباء والمياه تمثل مدخلاً رئيسياً لتهيئة البيئة العامة لعودة المواطنين وأضاف أن لجنة توزيع المحولات ستواصل اجتماعاتها وأعمالها الميدانية والفنية لمتابعة مراحل التنفيذ

وتذليل العقبات الفنية واللوجستية بالتنسيق مع إدارات الكهرباء بالإضافة لمتابعة وصول باقي دفع المحولات لولاية الخرطوم من الخارج .

خرطوم نيوز