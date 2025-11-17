المؤسسة الوطنية التعاونية العسكرية تدعم مركز غسيل الكلى بمستشفى أمبدة النموذجي بمعينات عمل جديدة

قدّمت المؤسسة الوطنية التعاونية العسكرية دعماً مهماً لمركز غسيل الكلى بمستشفى أمبدة النموذجي السبت، وذلك في إطار مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على تعزيز الخدمات الصحية المقدمة لمرضى الكلى.

وشمل الدعم توفير جهاز منظم كهرباء لمحطة تنقية المياه وعنابر الغسيل، إلى جانب أجهزة تكييف، وثلاث ثلاجات لحفظ الأدوية، إضافة إلى أجهزة ومعدات كهربائية ومكتبية، وكراسي متحركة للمرضى، فضلاً عن أدوات نظافة وأدوية ومحاليل طبية.

وأعرب الدكتور عثمان الزبير مدير إدارة مراكز الكلي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم عن تقديرهم لهذه المبادرة التي تأتي امتداداً للدعم المتواصل الذي تقدمه المؤسسة، مؤكدة أنها شريك أصيل في دعم وتطوير خدمات غسيل الكلى وتوفير بيئة علاجية أفضل للمرضى.