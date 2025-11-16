سلك يمارس في تضليل متعمد وكذب كثير جدا

بخصوص حلقة اليوم في قناة الجزيرة مباشر السودان مع المذيع Ahmed taha mubasher misr و وخالد سلك

سلك بما رس في تضليل متعمد وكذب كتير جدا

اول كذبة قال الجيش عمل تلاته مليشيا ت اسرية

احمد طه قال ديل منو ؟ قال ماحبي اذكر

أحمد طه قال لي عشان خاطري؟

قال لي حركة جبريل ومناوي

وقاله بكل جدية (يكذب كالحقيقة ) ياسيد سلك الحركتين انت عارف انهم ماصنعهم الجيش حالياً وهي حركات من قبل ذلك وكانت حليف ليك قبل سقوط الانقاذ في تحالف نداء السودان يعني كنت متوقع يقول درع السودان ولاذكرها لكن لانو بحاول يصيب مكان القوة

سلك: برضو قال وزير الخارجية الامريكي ماقال الدعم السريع براهو يتلقى دعم خارجي قال الطرفين وهو كذاب في التصريح الاخير حدد قال (rsf ) هي الدعم السريع بصورة واضحة وقال لو تصنيفها حركة ارهابية حل حنعملو ماقال الجيش نهائي

سؤال تاني سلك ضلل فيهو المشاهدين وهرب من الاجابة

أحمد طه ؟.: لو صنف الدعم السريع مليشيا ا ارهابية هل انت مع ذلك ،

سلك: قال ليه ده ما حل؟ ولله جد قال كده قال لي يعني لم تضعف طرف علي حساب الاخر ماف فايدة في معناه وضرب مثال بتصنيف حركة حماس قال ماف فايدة (حماس ياسيد حتى لوصنفوها هي حركة ضد العدوان) دي مليشا نصها مرتزقة وتتحرك وفق اجندة خارجية واسرية في نفس اللحظ بتكلم عن تصنيف المؤتمر الوطني حركة ارهابية؟

وسلك طبعا ده مشروعه قبل الحرب اللعب علي توازنات الضعف بين الجيش والدعم والكيزان وبقول انه الدعم بوزن الكفى عشان الكيزان مايسطيرو و ده طبعا اكبر كارثة اللعب على رؤس الافعي للجلوس على السلطة وفق لمشروعه في السلطة

طه: انت قاعد في دولة معادية

سلك: نحن نقف على مسافة واحدة

ياسيد تقعد دي مامشكلة ذيك وذي سودانين كتار جدا لكن تقف على مسافة واحدة كيف يعني مع دولة هي ممول اساسي للمليشيا تقتل وتجوع وتهجر في المواطنين،،،

طه : لماذا لاتجلس مع مع الدعم السريع ولاتجلس مع الحركة الاسلامية

سلك: قضيتنا مختلف مع الحركة الاسلامية

مختلفة كيف يعني وفي شنو مختلفة ولا هو يعني لازم تكون مشروعك سياسي والاقليمي المفروض هو الاساسي

طه: البرهان اعلن التعبئه وليس كرتي

سلك: ولله في الحقيقة بشوف الحركة الاسلامية محرض اساسي هلي الحرب

طه : يعني البرهان يخضع للحركة الاسلامية

سلك: لا ماقصدي كده وبعدها بدا اللولوة حقتو

طه: حصل انتهاكات بعد سيطرة الدعم علي الفاشر

مش من الافضل توجيه اللوم على الدعم بصورة واضحة

سلك : ولله وجهنا اللوم للدعم وللجيش برضو🤣 احمد طه احتار وابتسم في محاولة اللصاق الجيش في اي محاولة لاتهام الدعم وحده

سلك محاور وبلون الكلام ويكذب كالحقيقة دايماً ويعمل على تمرير الافكار الاقليمية في المحاولة بالاستدلال بكلام الرباعية ومسعود بولس كا عصا وادوات ضغط هو يعتبر ناطق رسمي ليها بصورة تضليلية اي شي يقول ليك الرباعية قالت ماتقول كان قالت

#نصر_الله_القوات_المسلحة

Assad Krar