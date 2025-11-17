هيئة الطرق والجسور تعلن بدء أعمال إزالة الأجزاء المتضررة بجسر الحلفايا

أعلنت هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بولاية الخرطوم عن بدء المرحلة الأولى من أعمال إعادة تأهيل جسر الحلفايا، وذلك عبر إزالة الأجزاء المنهارة من الجسر لضمان سلامته الإنشائية

وأوضحت الهيئة في تعميم صحفى الأحد أن تنفيذ هذه الأعمال يستدعى إغلاق الجسر يوميًا من الساعة 11 مساءً وحتى الساعة 6 صباحًا، مشيرة إلى أن الإغلاق يأتى في إطار الإجراءات اللازمة لضمان سلامة مستخدمى الجسر أثناء عمليات الصيانة