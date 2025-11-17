هيئة مياه الخرطوم تنفذ صيانة وتغيير خط ناقل مياه ببحري لتعزيز الإمداد في شمبات والحلفايا والرحمانية

أكدت هيئة مياه ولاية الخرطوم أن جهودها مستمرة في كافة محليات الولاية في صيانة الخطوط الناقلة وشبكات المياه وتغيير القديم منها.

وقال مدير مياه محلية بحري مهندس عبد الناصر حسب الرسول أن فريق الصيانة والتشغيل أنجز تغيير خط ناقل 12 بوصة إلى خط ناقل H D P E بتقاطع الإنقاذ مع البراحة بإشراف المدير العام للهيئة مهندس محمد احمد عوض، موضحا أن الخط الناقل الجديد يغذي مناطق شمبات ودرة الحلفايا والرحمانية.

منوها إلى ان جهودهم متواصله لتعزيز امداد المياه في كل مناطق المحلية وفق خطة الهيئة الرامية لمحاربة نقص وشح المياه بالولاية.

سونا