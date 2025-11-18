منى زكي تعلق على برنامج «دولة التلاوة»

أشادت الفنانة منى زكى ببرنامج «دولة التلاوة»، وذلك بمناسبة النجاح الكبير الذى يحققه البرنامج الجديد منذ بداية عرضه.

ونشرت منى زكى عبر خاصية الاستورى بـ«إنستجرام»: «برنامج دولة التلاوة حلو أوي».

وأكدت وزارة الأوقاف أنها تشعر بعمق من الفخر والامتنان مع انطلاق مسابقة «دولة التلاوة» من أرضٍ كانت- وستظل- الحاضنة الكبرى لفنّ التلاوة، والمدرسة التى نهلت منها الشعوبُ معانى الجمال، وتعلّمت على أيدى قرّائها أصول الأداء وروح الخشوع.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن ما شهدته من تفاعل كريم مع برنامج «دولة التلاوة» لم يكن مجرد متابعة إعلامية، بل كان حضورًا وجدانيًّا يعبّر عن تقدير راسخ لهذا التراث، ووعيٍ أصيل بقيمة المدرسة المصرية التى امتد عطاؤها عبر عقود طويلة.

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أن الكلمات النبيلة التى تفضّل بها جمهورنا الكريم، والمتابعة الواعية التى لمسناها مع البرنامج، قد أضفت على المسابقة روحًا خاصة، روحًا تُعيد إلى الذاكرة مكانة مصر فى خدمة كتاب الله، وتؤكد أن هذا الوطن ما زال ينطق بالقرآن حبًّا واعتزازًا ووفاءً لتاريخه العظيم.

واختتمت: «تتقدّم وزارة الأوقاف بخالص الشكر والتقدير لجمهور مصر الواعى النبيل فهو الشريك الأصيل فى كل جهد يُبذل لخدمة كتاب الله، والداعم الصادق الذى يمنح الأعمال الجليلة ما تستحقه من حضور وهيبة ورفعة».

المصري اليوم